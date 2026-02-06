Başladığı yere geri döndü: Sacha Boey’in şaşırtan hikayesi

İKİ ŞAMPİYONLUĞUN BAŞ MİMARLARINDANDI Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray; 2022-2023 sezonunu Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlarken, Sacha Boey de sarı-kırmızılı takımdaki ikinci yılında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Şampiyonlukta başrol oyunculardan biri olan Boey, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 31, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 olmak üzere toplam 33 maçta görev yaptı. Sezonu 1 gol ve 4 asistlik performansla tamamlayan Fransız sağ bek için yeni sezon öncesi gelen teklifler reddedilirken, Boey takımda kaldı. Sacha Boey, 2023-2024 sezonunda ise adeta vitrin yaptığı dönemi yaşamış, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Süper Lig’de şampiyonluk kupasını bir kez daha müzesine götürmüştü. Süper Lig’de 19, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 maçta sahaya çıkan Boey, toplamda 31 karşılaşmada ter dökmüştü. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey, 28 Ocak 2024’te Alman ekibi Bayern Münih’e transfer oldu. Bayern Münih’te sakatlıklarla mücadele ederek sınırlı süre alabilen Boey, bu dönemin ardından Galatasaray’a geri döndü.