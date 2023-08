Ekonomi ve Finans Buluşmaları Kayseri’de yapıldı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu İntegral Yatırım iş birliğinde düzenlenen, başta KOBİ’ler olmak üzere işletmeleri yakından ilgilendiren finansal yatırım kanallarının tüm boyutlarıyla ele alınmasını hedefleyen Ekonomi ve Finans Buluşmaları’nın ikinci etkinliği Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) ev sahipliğinde “Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi” temasıyla Kayseri’de düzenlendi. Bir otelde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İntegral Yatırım Genel Müdürü İbrahim Taşdoğan, “Tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi sonrasında dünya ekonomisinde ön görülemez dalgalar yaşanmaktadır. Bu süreçte ne yazık ki hem bireysel hem de işletmeler önemli maddi zararlar ile karşılaştı. Ancak bu risklere karşı tedbir almış olanlar zor zamanları nispeten daha kolay atlattı diyebiliriz. Her risk ortamı şendi şartlarıyla ortaya çıkar ve farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyar. Bizde bu etkinliğimizde risklerin daha iyi anlaşılabilmesi ve önüne geçilebilmesi adına iş dünyasına destek olmak istiyoruz. Hedefimiz, hem mavcut durumu masaya yatırıp hem de bu durum içerisinde gerek sermaye piyasa enstürmanları gerekse kurumsal finansman alanlarında ne gibi imkanlar olduğunu aktarmak, firmaların bundan nasıl faydalanabileceklerine yönelik bilgi vermek istiyoruz” dedi.



ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Soner Türküm de, “ORSİFED olarak ülkenin tamamında benzer şekilde faaliyet gösteren 26 bölgesel federasyondan birisiyiz. 26 bölgesel federasyon ve 4 sektörel federasyonla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu çatısı altında buluşmuşlardır. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun tek amacı KOBİ'lerin ve iş dünyasının gelişmesi olan Türkiye’nin en büyük gönüllü ve bağımsız sivil toplum örgütüdür. Bünyesinde yer alan 300’ün üzerinde dernek ve 60 bine yakın şirket ile ülke kalkınmasına destek olmaktadır. Bizde ORSİFED olarak Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun iş dünyasına sağladığı katkılardan hem istifade ediyor hem de destek oluyor konumundayız” ifadelerini kullandı.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Gizer ise, “Günümüz itibariyle finansman kaynaklarına erişimimizin bir önceki yıla kıyasla çok daha zorlaştığı bir dönemdeyiz. İşletmelerimiz ve ekonomimiz açısından geçtiğimiz yılın önemli gündem maddeleri olan nakit akışı, işletme sermayesi ihtiyacı, finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin 2023 yılında da değişmediğini ifade etmek durumundayız. Her firmanın ikliminin ekonomi, yakıtının ise finansman olduğu çoklu krizler çağında üretim, yatırım ve istihdam gemisini sağ salim limana ulaştırmak için kamu başta olmak üzere hepimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu şuurla Anadolu’nun her yanında iş dünyasına yol rehberliği yaptığımız buluşmalarımız ile paylaşımlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını büyük bir heyecan ile kutlamaya hazırlandığımız ve 2’inci Yüzyılına da onun yetiştirdiği nesiller olarak adım atacağımız büyük bir çağ dönüşümünün içerisindeyiz. Bu noktada demokrasimizi, ekonomimizi ve toplumumuzu bu günlerden çok daha adil ve müreffeh yarınlara taşıyacak ortak aklın oluşmasında Cumhurbaşkanımıza, yeni kabinemize ve milletvekillerimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. Ekonomiden demokrasiye, eğitimden gençliğe, kadından çevreye Türkiye’nin aydınlık geleceğini aklın ve bilimin ışığında inşa edebiliriz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, “Alternatif Yatırım Enstrümanları” ve “Risk Yönetimi” konulu paneller ile devam etti.