Ekonomi ve demokrasiyi bahane eden CHP'li mason da boş durmadı! Sezen Aksu, Tarkan ve Mustafa Sandal'a skandal destek

yeniakit.com.tr

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enes Kara üzerinden İslam'a saldıran Tarkan ve Hz. Adem ile Hz Havva'yı hedef alan Sezen Aksu ve ona destek Mustafa Sandal gibi isimlere destek oldu.

Müslüman Türk milletinin dini ve milli değerlerine saldıran şarkıcı parçalarına destek olan CHP'li Mason Tunç Soyer'in destek vermesi şaşırtmadı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Tunç Soyer, İslam'a olan saldırıların üzerini örtmek için ekonomi ve demokrasiyi bahane ederek şu ifadelerde bulundu:

"Ülkemizin gündemi, ekonomik krizde derinleşen yoksulluk ve daha fazla demokrasidir. Gündem değiştirmek için sanatçılarımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez. Yanınızdayız #sezenaksu #tarkan #mustafasandal"