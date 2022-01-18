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Gündem Ekonomi ve demokrasiyi bahane eden CHP'li mason da boş durmadı! Sezen Aksu, Tarkan ve Mustafa Sandal'a skandal destek
Gündem

Ekonomi ve demokrasiyi bahane eden CHP'li mason da boş durmadı! Sezen Aksu, Tarkan ve Mustafa Sandal'a skandal destek

Daha önce mason fotoğrafları ortaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İslam'a saldıran sözde şarkıcılara ekonomi ve demokrasiyi bahane ederek sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 19:51:00 -
Ekonomi ve demokrasiyi bahane eden CHP'li mason da boş durmadı! Sezen Aksu, Tarkan ve Mustafa Sandal'a skandal destek

 yeniakit.com.tr 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enes Kara üzerinden İslam'a saldıran Tarkan ve Hz. Adem ile Hz Havva'yı hedef alan Sezen Aksu ve ona destek Mustafa Sandal gibi isimlere destek oldu.

Müslüman Türk milletinin dini ve milli değerlerine saldıran şarkıcı parçalarına destek olan CHP'li Mason Tunç Soyer'in destek vermesi şaşırtmadı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Tunç Soyer, İslam'a olan saldırıların üzerini örtmek için ekonomi ve demokrasiyi bahane ederek şu ifadelerde bulundu:

"Ülkemizin gündemi, ekonomik krizde derinleşen yoksulluk ve daha fazla demokrasidir. Gündem değiştirmek için sanatçılarımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez. Yanınızdayız #sezenaksu #tarkan #mustafasandal"

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