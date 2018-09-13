THY - Konya - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Ekonomi varlık fonu ile güçlenecek

Önemli kamu kurumlarını ve taşınmazları bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nda (TVF) yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan yöneteceği fonun, ekonominin randımanını arttıracağı ve büyümeye önemli katkı sunacağı öngörülüyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:43
Ekonomi varlık fonu ile güçlenecek

 Ekonomi Servisi  Kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak için oluşturulan Türkiye Varlık Fonu’nda (TVF) yönetimi yenilendi. Fonun Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre TVF’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Başkan Vekilliği’ne Berat Albayrak getirildi.

GENEL MÜDÜR SÖNMEZ

Yönetim Kurulu üyeliklerine de Salim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlük görevi ise Zafer Sönmez’e verildi. 

Yeni yönetimin fonu daha etkin kılacağı, ekonomiye atılım yaptıracağı ifade ediliyor.

BÜYÜMEYE KATKI SUNACAK

Büyümeye katkı yapmak, refahı ve kalkınmayı arttırmak hedefi ile 2016’da devreye alınan TVF’nin görevleri şöyle:

Kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak,

Varlıkların değerini evrensel kurumsal yönetim ilkeleri ile arttırmak,

Sermaye piyasalarında araç çeşitliliğine ve derinliğine katkı sağlamak,

Yatırım odaklı dış kaynak temin etmek.

Stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla alt fonları oluşturmak ve yönetmek,

Büyük projelere finansman sağlamak.

Türkiye Varlık Fonu’nun  kaynakları ise şu şekilde:

Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından devredilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu’ndan aktarılan nakit fazlası, 

İhtiyaç fazlası gelir,

Kaynak ve varlıklar, 

İç ve dış sermaye ile para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklar,

Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklar.

KHAZANAH TECRÜBESİNİ KONUŞTURACAK

Zafer Sönmez, uzun yıllar yürüttüğü fon yönetimi tecrübesini bu defa genel müdür sıfatıyla Türkiye’nin en önemli kurumlarını bünyesinde toplayan Varlık Fonu’na taşıyacak. 5 yıl Malezya’nın devlet fonu olan Khazanah’ın Türkiye direktörlüğü görevini üstlenen Sönmez’in, yeni dönemde yatırım arayışında olan Asya kökenli büyük fonların Türkiye’ye ilgi göstermesine dönük stratejinin geliştirilmesinde rol oynaması bekleniyor. Malezya hükümetinin yatırım fonu Khazanah’ın ortağı olduğu Malaysia Airports, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na 300 milyon dolarlık yatırım planıyla gündeme gelmişti.

İSLAMİ FİNANS ODAKLI FONLAR İÇİN FIRSAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Varlık Fonu ile ilgili son kararının, fonun yapılanma sürecinde dönüm noktası olacağına dikkat çeken ekonomistler, daha hızlı bir sürecin yaşanacağını belirterek,”Öncelikle sermaye piyasalarının derinleşmesine vesile olacak adımlar atılacaktır. İslami finans odaklı yatırım fonlarının Türkiye ekonomisine kazandırılması, girişim sermayesi gibi projelerin yürütülmesine önemli oranda katkı sağlayacak olan Varlık Fonu yönetiminin izleyeceği strateji, döviz kurlarının istikrara kavuşmasında, kamu varlıklarının değerinin korunmasında rol oynayacak adımlar atacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

DEĞERİ 40 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Aktif büyüklüğü 200 milyar doları bulan, değeri 40 milyar doları aşan TVF, pek çok şirketi bünyesinde bulunduruyor.

Bu şirketler şöyle:

THY, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, PTT, Türksat, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden İşletmeleri, Kayseri Şeker Fabrikaları, Çaykur, TJK.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:43
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  5. varlık fonu
  6. ekonomi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toure: Ezan sesiyle uyanmanın tarifi yok!
    1. Toure: Ezan sesiyle uyanmanın tarifi..
    2. ABD'de yeni hedef göçmen çocuklar!
    3. THY’den yeni havalimanına yeni kabin..
    4. Avrupa Birliği, Ukrayna kararını 6 ay..
    5. Reza Zarrab’la görünen Ayşegül Akgün..
    6. Türkiye'den Esad rejimine mesaj!
    7. Birleşmiş Milletler'den Gazze için..
    8. Gayrimenkulde yeni çözüm merkezi
    9. Rusya’dan İdlib’e üç aşamalı plan!
    10. Yerli savunma sanayi bugün “SAHA”da
    11. Fatih Terim iki isimle özel görüştü!..
    12. Müzeye hibe edilen savaş uçağı,..
    13. Lavrov: İşler ters gidince yaptırım..
    14. Kaza ihbarına giden polis şoke oldu
    15. Milli İHA’lara gezici üs
    16. Acıdan dolayı parmaklarının..
    17. PKK nefes alamıyor! 2 tanesi daha imha..
    18. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle o..
    19. Vladimir Putin mevzileri bizzat..
    20. Narkotikten görülmemiş operasyon! 817..
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Gizli hamleleri ortaya çıktı! Türkiye harekete geçti
    Gizli hamleleri ortaya çıktı! Türkiye harekete geçti
    Rusya ve Çin'den dolar hamlesi! Tarih verdiler
    Rusya ve Çin'den dolar hamlesi! Tarih verdiler