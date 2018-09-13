Ekonomi varlık fonu ile güçlenecek

Ekonomi Servisi Kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak için oluşturulan Türkiye Varlık Fonu’nda (TVF) yönetimi yenilendi. Fonun Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre TVF’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Başkan Vekilliği’ne Berat Albayrak getirildi.

GENEL MÜDÜR SÖNMEZ

Yönetim Kurulu üyeliklerine de Salim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlük görevi ise Zafer Sönmez’e verildi.

Yeni yönetimin fonu daha etkin kılacağı, ekonomiye atılım yaptıracağı ifade ediliyor.

BÜYÜMEYE KATKI SUNACAK

Büyümeye katkı yapmak, refahı ve kalkınmayı arttırmak hedefi ile 2016’da devreye alınan TVF’nin görevleri şöyle:

Kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak,

Varlıkların değerini evrensel kurumsal yönetim ilkeleri ile arttırmak,

Sermaye piyasalarında araç çeşitliliğine ve derinliğine katkı sağlamak,

Yatırım odaklı dış kaynak temin etmek.

Stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla alt fonları oluşturmak ve yönetmek,

Büyük projelere finansman sağlamak.

Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları ise şu şekilde:

Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından devredilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu’ndan aktarılan nakit fazlası,

İhtiyaç fazlası gelir,

Kaynak ve varlıklar,

İç ve dış sermaye ile para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklar,

Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklar.

KHAZANAH TECRÜBESİNİ KONUŞTURACAK

Zafer Sönmez, uzun yıllar yürüttüğü fon yönetimi tecrübesini bu defa genel müdür sıfatıyla Türkiye’nin en önemli kurumlarını bünyesinde toplayan Varlık Fonu’na taşıyacak. 5 yıl Malezya’nın devlet fonu olan Khazanah’ın Türkiye direktörlüğü görevini üstlenen Sönmez’in, yeni dönemde yatırım arayışında olan Asya kökenli büyük fonların Türkiye’ye ilgi göstermesine dönük stratejinin geliştirilmesinde rol oynaması bekleniyor. Malezya hükümetinin yatırım fonu Khazanah’ın ortağı olduğu Malaysia Airports, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na 300 milyon dolarlık yatırım planıyla gündeme gelmişti.

İSLAMİ FİNANS ODAKLI FONLAR İÇİN FIRSAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Varlık Fonu ile ilgili son kararının, fonun yapılanma sürecinde dönüm noktası olacağına dikkat çeken ekonomistler, daha hızlı bir sürecin yaşanacağını belirterek,”Öncelikle sermaye piyasalarının derinleşmesine vesile olacak adımlar atılacaktır. İslami finans odaklı yatırım fonlarının Türkiye ekonomisine kazandırılması, girişim sermayesi gibi projelerin yürütülmesine önemli oranda katkı sağlayacak olan Varlık Fonu yönetiminin izleyeceği strateji, döviz kurlarının istikrara kavuşmasında, kamu varlıklarının değerinin korunmasında rol oynayacak adımlar atacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

DEĞERİ 40 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Aktif büyüklüğü 200 milyar doları bulan, değeri 40 milyar doları aşan TVF, pek çok şirketi bünyesinde bulunduruyor.

Bu şirketler şöyle:

THY, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, PTT, Türksat, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden İşletmeleri, Kayseri Şeker Fabrikaları, Çaykur, TJK.