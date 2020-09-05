Ekonomi toparlanıyor, ümitler artıyor

Ekonomik aktivitenin kuvvetlenmesi reel sektör temsilcilerini de mutlu ediyor. Üretici derneklerinin ve ihracatçı birliklerinin yöneticileri, her platformda “Önümüz açık. Firmalarımız içeriden ve dışarıdan art arda ürün talebi geliyor. Fabrikalarımız 7-24 çalışıyor. Bu seneyi büyümeyle tamamlamamamız için bir neden yok” diyorlar. 2021 ve 2022’nin 2020’den daha iyi geçeceği konusunda hemfikir olan aynı yöneticiler, “Ülkemiz her alanda atılım yapıyor, yapacak da. Ekonomiye güven duyan firmalarımız da durmaksızın çalışıyor, çalışacak da” görüşünü paylaşıyorlar.

Bu arada hükümetin pek çok üründe uyguladığı KDV indirimi, tüketici fiyatlarını aşağıya çekiyor. Nitekim Merkez Bankası’nın verilerine göre eğitim hizmetlerinde fiyat artışı ağustos ayında sınırlı kaldı.