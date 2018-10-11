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Ekonomi Politikaları Kurulu mesaisine başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün atadığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri mesaiye başladı. Üyeler kendi alanlarındaki bilgi, birikim ve tecrübelerini birleştirip, ekonomik icraatlardan dinamik sonuçlar alınmasında rol oynayacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:23
Ekonomi Politikaları Kurulu mesaisine başlıyor

Ekonomi Politikaları Kurulu çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan kurul üyeleri, deneyimleri ve birikimleri ile ekonomi yönetiminin kararlarına yön verecek. Ekonomistler, üyelerin uyarı görevi görme açısından önemli bir misyonu üstlendiklerini belirtiyor.

Stratejileri belirleyecek

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek, Ekonomi Politikaları Kurulu’nun stratejileri belirlemek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sumakla yükümlü olduğunu söyledi. Yülek, kurulun görevlerini de şöyle açıkladı: “İlk aşamada makro ekonomik sorunlar ile ilgili öneriler ortaya koyulmalı. Bu çerçevede kuru istikrarlı kılmak, faiz ve enflasyon oranlarını aşağı çekmek için planlar yapılmalı. Malum şu anda şirketler yüzde 40’tan borçlanıyor, üretici ve tüketici fiyatları devamlı artıyor.

İkinci aşamada da katma değeri ve ihracatı arttıracak, kaliteli istihdamın önünü açacak tavsiyelerde bulunulmalı. Ki 2023 hedeflerini yakalayacak hamleler yapabilelim.”

Hükümete yol gösterecek

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise Ekonomi Politikaları Kurulu’nun önerileri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yol göstereceğini belirterek, “İki organ uyumlu ve başarılı bir şekilde görev icra edecektir” dedi. Arzova, “Kuşkusuz, burada masaya yatırılacak ilk ve en önemli madde enflasyon olacaktır. Onu faiz takip edecektir. Ardından büyüme modeli tartışılacaktır” dedi.

Üyelerin aktif görevleri

Cemil Ertem (Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı-Ekonomist), Gülsüm Azeri (İşkadını), Hakan Yurdakul (Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı), Hatice Karahan (Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı-Ekonomist), Korkmaz Karaca (İşadamı), Mehmet Ali Akben (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı), Meltem Taylan Aydın (Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi), Nihat Zeybekci (Eski Ekonomi Bakanı-İşadamı), Servet Bayındır (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), Yiğit Bulut (Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı-Ekonomist)


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:23
  1. Aydın
  2. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek
  3. Ekonomi Politikaları Kurulu

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