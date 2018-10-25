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Ekonomi ile Kültür ve Sanat Politikaları kurullarının başkanvekilleri açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Nihat Zeybekci Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili, İskender Pala da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görevlendirildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:27
Ekonomi ile Kültür ve Sanat Politikaları kurullarının başkanvekilleri açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Politikaları ile Ekonomi Politikaları kurulları toplantılarına başkanlık etti.

Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Nihat Zeybekci'yi, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine İskender Pala'yı getirdi. 

Toplantılarda, kurul üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:27
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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