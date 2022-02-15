Ekonomi için yeni bir hamle daha geldi

Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopajın sıfırlanmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden yararlanabilecekler.

Sıfır stopaj avantajı

Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, kur korumalı sistem kapsamında, Türk Lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürdükleri hesaplardan elde edecekleri gelirlerde yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden yararlanabilecekler.

Resmi Gazete'de yer aldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TL'ye dönen döviz ve altın hasabına uygulanıyordu

Daha önce yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk Lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürülmesi durumunda, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.

Tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsama alındı

Bugün yapılan değişikle tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden faydalanabilmelerine imkan tanındı.

Stopaj indirimine bir örnek:

Yuvam hesabında 6 ayda yüzde 1, 12 ayda yüzde 1,5, 24 ayda ise yüzde 2 getiri olduğu düşünüldüğünde sistemde açılan 100 bin liralık bir hesabın 6 ayda 6 bin lira getirisinden alınacak yaklaşık 900 lira alınmamış olacak. Bu rakam 12 ayda elde edilebilecek 18 bin liralık getiride 2 bin 700 lira, 24 ayda elde edilebilecek 48 bin liralık getiride ise 7.200 liralık vergiden muaf olunacağı anlamına geliyor.