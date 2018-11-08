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"Ekonomi bozuk" denilerek maaşları asgari ücrete çekildi

Şanlıurfa’da Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, odada çalışan 4 personelin maaşlarını "ülke ekonomisinin bozuk" gerekçesiyle asgari ücrete çekti.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:56
"Ekonomi bozuk" denilerek maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, ülke ekonomisinin bozuk, oda bütçesinin sıkıntı içinde olduğunu gerekçe göstererek çalışanlarına, maaşlarının asgari ücrete çekilmesi için ihtarname gönderdi.

1 Kasım 2018 tarihinde odada çalışan Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ’a gönderilen noter tasdikli ihtarnamede, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Ülke ekonomisi bozuk olduğundan, Birecik Sanayi ve Ticaret Odası’nın bütçesinin maddi imkansızlığından dolayı, Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ isimli personellere maaşlarının asgari ücret düzeyine çekileceğini, yeni maaş düzenlemesini kabul etmedikleri takdirde istifa yolunun açık olduğunu tarafınıza ihtar ederim."

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:56
  1. Şanlıurfa
  2. asgari ücret
  3. Birecik Ticaret ve Sanayi Odası

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