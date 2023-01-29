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Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, KRT TV canlı yayınında konuştu.

13 toplantıdan beri hala aday açıklayamayan 6'lı masa yarın da adayını açıklamayıp, bir "yol haritası" ilan edecek.

Seçmen Millet İttifakı'ndan aday beklerken, bugüne kadar, "Seçim tarihini belirleyin, iki günde adayımızı duyururuz" diyen 6'lı masa, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı söylemi ile kendi seçmenini oayalarken, seçim tarihinin açıklanmasının üzerinden 2 hafta geçmesine karşın aday açıklamak için Şubat ayının ortasını işaret ediyor.

Masa kendi içinde yaşadığı aday krizinin üzerini örtmek için de her gün yeni bir çıkışla seçmenini oyalamayı sürdürüyor.

Ekonomi berbat ise bir günde nasıl düzeltebilirsin yalancı?

O çıkışlardan birisi de bugün Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota'dan geldi. Rota, 6'lı masanın yarın açıklayacağı "yol haritasına" ilişkin konuştu.

Programda ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan ROTA, bozuk olduğunu iddia ettiği ekonomiyi bir günde düzeltebileceklerini vadederek alay konusu oldu. Rota, "AKP veda ettiği gün vatandaşın ekonomik durumu düzelmeye başlayacak. Düzgün bir para politikası ile enflasyonla mücadeleye başladığınız noktada vatandaş nezdinde rahatlama o gün itibariyle başlar." dedi.