EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Eren: “Vizesiz seyahat Azerbaycan ekonomisine olumlu katkı sunacak”

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Azerbaycan’ın Türkiye’ye vize uygulamasını kaldırması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “Tarihimiz temelinde yükselen kardeşliğimiz, en üst düzeyde seyreden birlik ve beraberliğimizin olduğu dost Azerbaycan’dan Türkiye’ye vize uygulamasında önemli adım atıldı. Buna göre 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türkiye’den Azerbaycan’a en fazla 30 gün süreli vizesiz seyahat başlayacak” dedi.

Vize uygulamasının kaldırılmasıyla beraber her iki ülkenin güçlü olan bağlarının daha da güçleneceğine dikkat çekerek devamında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmeleri doğrultusunda, iki ülke ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklıkla beraber halkların serbest dolaşımının sürdürülebilirliği için, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan vize şartının iptaliyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na nota gönderilmiştir.”

İki ülkede ekonomi kazanacak

Değerlendirmesinde vize uygulamasının kaldırılmasının ekonomiye yansımalarına da yer veren Eren, Türkiye’deki turizm firmalarının pazarlarının daha da genişleyeceğini belirterek, “İki ülke arasında turizm zaten önceden mevcuttu. Azerbaycan’dan önemli sayıda turist ülkemize giriş yapmaktaydı. Aynısını Türkiye için söylemek pek mümkün değildi ne yazık ki. Türkiye’den daha çok kişisel çabalarla kardeş ülkeye gidiliyordu. Vizesiz seyahatin başlamasıyla beraber, vatandaşlarımızın yanı sıra turizm firmalarının da bu durumdan olumlu şekilde faydalanacağına inanmaktayız” diye konuştu.

İlişkiler daha da kenetlenecek

Vizesiz seyahat uygulamasıyla iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin daha da kenetleneceğinin altını çizen Hikmet Eren, “Bu durum ‘Tek millet iki devlet!’ sözünü haykırarak söylememizin gururunu bizlere tekrar yaşatacaktır” dedi.

Vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik kararla, Azerbaycan’ı 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti’nin geçerli pasaportuna sahip vatandaşların 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle kardeş ülkeye vizesiz geçiş sağlayabilecek.