EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Töreni gerçekleştirildi

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin (EkoAvrasya) "2019 Avrasya Hizmet Ödülleri" Milli Kütüphane'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki dostluk ortamının geliştirilmesine katkı sağlayan ve kamuoyu oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüller bu yıl ikinci kez dağıtıldı.

Program, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ömer Türkmenoğlu'nun müzik dinletisiyle başladı.

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a ödülünü teslim eden EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren açılış konuşması yaptı.

Eren, "Semerkand'dan Gence'ye, Buhara'dan Prizren'e, Türkistan'dan Saraybosna'ya kadar var olan Türk ulusunun ulu günü Nevruz'u da kutluyorum." dedi.

EkoAvrasya'nın Türkiye'nin geleceği hakkında söz sahibi profesyonelleri barındırdığını belirten Eren, derneğin Türkiye'nin daha güzel yarınları için çalışacağına söz verdiğini dile getirdi.

Bakan Turhan, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ve Kuzey Makedonya Meclisi Milletvekili Enes İbrahim'e ödüllerini teslim etti.

Çubarov yaptığı konuşmada, "Ödülü Kırım'da Rus işgaline direnen pek çok Tatar hak ediyor. Bu ödülü Kırım Tatar halkına bir ödül olarak kabul ediyorum. Mustafa Kırımoğlu'nun selamlarını iletiyorum. Kırım Tatar halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanı'na minnettarız." diye konuştu.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi adına ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Sebilürreşad Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ayhan ve Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'a ödüllerini verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun ödülünü ise KKTC Ankara Büyükelçiliği İdari Ataşesi Ulaş Kıvılcım teslim aldı.

Programda, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıverdi, Türkmeneli TV adına Ankara Haber Müdürü Hanefi Uzunçam ve Avrasya Sanatları Araştırma Merkezi Başkanı Alim Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu bazı kişilere de ödülleri verildi.

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.