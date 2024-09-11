Eko, kafasını yastığa koyarken neden titriyor? "Abartma" desen abartma değil, "palavra" desen o da değil! Başka bir seviye bu

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Genç, "Eko"nun "Ben geceleri kafamı yastığa titreyerek koyuyorum; ben yarın sabah görevimi nasıl en iyi yapacağım?" söyleminin abartılı olduğunu ifade etti. İmamoğlu'nun, yaptığı icraatlarla değil tatilleriyle anılmasının bir çelişki oluşturduğunu belirten Genç, İmamoğlu'nun sözlerinin gerçekçi olmadığını vurguladı. Hikmet Genç, şunları kaydetti:

"Uğur abisine şöyle diyor Eko; "Ben geceleri kafamı yastığa titreyerek koyuyorum; ben yarın sabah görevimi nasıl en iyi yapacağım?.. İşini en iyi yapan kişi olarak Cumhuriyet'e, Atatürk'e şehitlerimize, kurucularımıza nasıl layık olacağım diye başımı yastığa koyuyorum"

Uğur abisi de 'aferin' der gibi kafasını sallıyor. 'Abartma' desen abartma değil. 'Palavra' desen o da değil. Başka bir seviye bu!..

İstanbul'un perişan halini ortada.

Kâh Roma'da, kâh Paris'te, kâh tatilde. Arada bir İstanbul'a uğruyor.

"İşini en iyi yapan kişi olarak" diyor.

Her şey bir yana, görevli olduğu şehirde afet yaşanırken tatilleriyle anılan cumhuriyet tarihinin yegane belediye başkanlarından biri diyor bunu. 'Pişkinlik' desen, yetersiz kalır.

'Geceleri kafasını yastığa titreyerek' koyuyormuş. Soğuktandır o!..

Kaymaya giderken sıkı giyin, titremen geçer!.."

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