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Ekonomi Ekmek ve simit fiyatlarında yeni karar
Ekonomi

Ekmek ve simit fiyatlarında yeni karar

Yeniakit Publisher
2024-03-14 00:58:00 -
Ekmek ve simit fiyatlarında yeni karar

Türkiye'de ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem başladı.

Türkiye'de ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren karara göre, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığından olumlu görüş aranacak.

Türkiye'de ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem başladı.

Ekmek ve Simit fiyatlarında bir ilk

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.
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