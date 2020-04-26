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Ekmek servisi yapan fırıncılara saldırı!

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Mardin'de, ekmek dağıtan 2 fırın çalışanı, saldırıya uğradı.

2020-04-26 23:51:00 -
Ekmek servisi yapan fırıncılara saldırı!

Mardin'de iki fırıncı tekme tokat dövüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fırın çalışanı 2 kişiyle, Nur Mahallesi'deki yolda karşılaştıkları bir grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ekmekler yola saçıldı

Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında fırıncıların ellerindeki ekmeklerin yere düştüğü görüldü.

Polis müdahale etti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

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