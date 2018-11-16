0553 313 94 23

Ekmek parasını ayaklarıyla ezen zabıtaya ders gibi sözler

Denizli'de pamuk şekerleri zabıta tarafından çiğnenen 21 yaşındaki seyyar satıcı, ders niteliğinde ifadeler kullandı. Ömer D. isimli seyyar satıcı, "Onun da bir ailesi, çoluk çocuğu var. İşinden olmasın diye onu savundum" dedi.

16 Kasım 2018 Cuma 18:11
Ekmek parasını ayaklarıyla ezen zabıtaya ders gibi sözler

Denizli'de el konulan pamuk şekerleri zabıta tarafından çiğnenen 21 yaşındaki seyyar satıcı olayı ve sonrasında yaşananları anlattı. Seyyar satıcı Ömer D. pamuk şekerlerine el koyup çiğneyen zabıtanın işinden olmaması için şikayetçi olmadığını belirterek, "Onun da bir ailesi, çoluk çocuğu var. Onu düşündüğüm için işinden olmasın diye onu savundum" dedi.

Zabıta memurları pamuk şekerleri çiğnedi

Bayramyeri semtinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda 3 zabıta memuru seyyar olarak pamuk şeker satan Ömer D.'nin pamuk şekerlerine el koyduktan sonra yere atıp çiğnedi.

Görevden aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı medyaya yansıyan olaya karışan 1 zabıta memurunu görevden aldığını açıkladı.

"Nimet olduğu için üzüldüm"

Olayda sattığı pamuk şekerlere el konularak yerde çiğnenen seyyar satıcı Ömer D. ise yaşananları ve sonrasını anlattı. Pamuk şekerlerin yerde ezilmesine çok üzüldüğünü ifade eden Ömer D, "Olay geçtiğimiz günlerde oldu. Ben pamuk şeker satıyordum Bayramyeri'nde. Sonra arkadan geldiler ben görmedim. Malımı yani pamuk şekerleri aldılar. Bana 'bırak' dediler. Ben de bırakmadım. Pamuk şekerleri taktığım odunu aldım ve kaçtım. Kaçtıktan sonra ben alıp pamuk şekerleri ezmişler. Ben ezildiğini bilmiyordum o zaman ben kaçtım. Ezerken ben görmedim. Ezildiğine üzüldüm, ekmek parası bir de nimet olduğu için üzüldüm" diye konuştu.

"İşinden olmasın diye onu savundum"

Olaydan sonra Zabıta Daire Başkanlığında ifadesinin alındığını ancak pamuk şekerlerini yerde ezen zabıtanın işinden olmaması için şikayetçi olmadığını belirten Ömer D. "Onun da bir ailesi var. Belediyeye gittik ve ben ifade verdim. Beni 2-3 defa uyardı ama ben bir daha sattım ve ondan sonra bir daha yakaladılar" dedi.

"Bundan sonra düzenli bir iş olsun istiyorum"

Olayların bir daha tekrarlanmaması için düzenli bir iş istediğini de dile getiren Ömer D, "İş arıyorum. Ben aileme destek olmak için pamuk şeker satıyordum. 8 kardeşiz. Ailemde 2 ablam çalışıyor. Ben günlük 50-60 bazen de 100 TL kazanıyordum yarısını kendime harçlık alıyordum yarısını da eve veriyordum. Bundan sonra düzenli bir iş olsun istiyorum. Düzenli bir işim olursa bir daha pamuk şeker satmaya falan çıkmam. Hem böyle olaylarda olmaz, daha iyi olur inşallah" diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:11
  1. Denizli Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da deprem! Fatih Terim ipini çekti
    1. Galatasaray'da deprem! Fatih Terim..
    2. Erdal Ata Hatay'a veda etti: Güzel..
    3. İsmail Kahraman: Bir ülkenin haritadan..
    4. "Eşimin gölgesinde kalmak..
    5. Askerimizin öğle yemeği operasyon..
    6. Kadir Mısıroğlu: Bana kükreyenlerin..
    7. Korkuluk demirlerine saplanmaktan son..
    8. 1 yıl aradan sonra başladı! Türkiye..
    9. Gereksiz yere yazılan mide ilaçları..
    10. Ekmek parasını ayaklarıyla ezen..
    11. Doğumunun 400'ncü yılında şair Niyazi..
    12. Beyaz sirke nerelerde kullanılır?
    13. Doğu ilinde 30 bölge 'özel güvenlik..
    14. Samsun'da silahlı saldırı: 2 kişi ağır..
    15. Mogherini ve Hahn Türkiye'ye geliyor
    16. Burger: Kaşıkçı cinayetinde hala..
    17. Çavdar'ın ruşeymini yani özünü..
    18. Kar yağışı Doğu'da 270 köy yolunu kapadı
    19. Dışarıda yemek, sadece cebe değil,..
    20. Süper Lig ekibinden Aatıf bombası
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı