Ekmek parasını ayaklarıyla ezen zabıtaya ders gibi sözler

Denizli'de el konulan pamuk şekerleri zabıta tarafından çiğnenen 21 yaşındaki seyyar satıcı olayı ve sonrasında yaşananları anlattı. Seyyar satıcı Ömer D. pamuk şekerlerine el koyup çiğneyen zabıtanın işinden olmaması için şikayetçi olmadığını belirterek, "Onun da bir ailesi, çoluk çocuğu var. Onu düşündüğüm için işinden olmasın diye onu savundum" dedi.

Zabıta memurları pamuk şekerleri çiğnedi

Bayramyeri semtinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda 3 zabıta memuru seyyar olarak pamuk şeker satan Ömer D.'nin pamuk şekerlerine el koyduktan sonra yere atıp çiğnedi.

Görevden aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı medyaya yansıyan olaya karışan 1 zabıta memurunu görevden aldığını açıkladı.

"Nimet olduğu için üzüldüm"

Olayda sattığı pamuk şekerlere el konularak yerde çiğnenen seyyar satıcı Ömer D. ise yaşananları ve sonrasını anlattı. Pamuk şekerlerin yerde ezilmesine çok üzüldüğünü ifade eden Ömer D, "Olay geçtiğimiz günlerde oldu. Ben pamuk şeker satıyordum Bayramyeri'nde. Sonra arkadan geldiler ben görmedim. Malımı yani pamuk şekerleri aldılar. Bana 'bırak' dediler. Ben de bırakmadım. Pamuk şekerleri taktığım odunu aldım ve kaçtım. Kaçtıktan sonra ben alıp pamuk şekerleri ezmişler. Ben ezildiğini bilmiyordum o zaman ben kaçtım. Ezerken ben görmedim. Ezildiğine üzüldüm, ekmek parası bir de nimet olduğu için üzüldüm" diye konuştu.

"İşinden olmasın diye onu savundum"

Olaydan sonra Zabıta Daire Başkanlığında ifadesinin alındığını ancak pamuk şekerlerini yerde ezen zabıtanın işinden olmaması için şikayetçi olmadığını belirten Ömer D. "Onun da bir ailesi var. Belediyeye gittik ve ben ifade verdim. Beni 2-3 defa uyardı ama ben bir daha sattım ve ondan sonra bir daha yakaladılar" dedi.

"Bundan sonra düzenli bir iş olsun istiyorum"

Olayların bir daha tekrarlanmaması için düzenli bir iş istediğini de dile getiren Ömer D, "İş arıyorum. Ben aileme destek olmak için pamuk şeker satıyordum. 8 kardeşiz. Ailemde 2 ablam çalışıyor. Ben günlük 50-60 bazen de 100 TL kazanıyordum yarısını kendime harçlık alıyordum yarısını da eve veriyordum. Bundan sonra düzenli bir iş olsun istiyorum. Düzenli bir işim olursa bir daha pamuk şeker satmaya falan çıkmam. Hem böyle olaylarda olmaz, daha iyi olur inşallah" diye konuştu.