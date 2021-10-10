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Ekonomi Ekmek ne kadar oldu? Güncel ekmek fiyatı
Ekonomi

Ekmek ne kadar oldu? Güncel ekmek fiyatı

Mersin'de ekmek ne kadar? Sofraların olmazsa olmazları arasında yer alan ekmeğin fiyatı zaman zaman araştırılıyor. Pek çok kişi ekmek fiyatlarında bir artış olup olmadığını merak ediyor. Ekmeğe zam mı yapıldı? Mersin ekmek zammı | Mersin'de ekmek ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-10 12:07:00 -
Ekmek ne kadar oldu? Güncel ekmek fiyatı

Ekmek sofraların olmazsa olmazlarındandır. Pek çok kişi yaşadığı ilde ekmeğin ne kadar olduğunu, zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Mersin'de ekmek kaç lira oldu?

Ekmek ne kadar oldu? Güncel ekmek fiyatı

Mersin'de 230 gram ekmek 2 liradan satılmaya başladı. Mersin Fırıncılar Odası Kayyum Başkanı Cevdet Tekbaş, Mersin’de 200 gram ekmek 1,5 liradan satılırken, üretim ve hammadde maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle bu zam kararını almak zorunda kaldıklarını söyledi. Tekbaş, “230 gram ekmek 2 lira olarak bugün itibariyle Mersin merkezde yürürlüğe girdi. Bugün itibariyle artık merkezde de ekmek 2 liradan satılıyor. İlçelerde bu zam uygulaması geçen hafta cuma günü başlamıştı. Mersin merkezde yaşanan rekabet nedeniyle zammı bir hafta gecikmeli verdik” dedi.

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