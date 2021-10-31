Ekmek kadayıfı tarifi, nasıl yapılır?

Kendine özgü karamel aroması ve yumuşacık kreması ile damaklarda kalıcı bir lezzet bırakan ekmek tatlısı.

Kek için malzemeler;

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

3 Türk kahvesi fincanı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Karamelli şerbet için:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Ara kreması;

2, 5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

4 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

Yapılışı

Yumurta ve şekeri mikserle 5 dk çırptıktan sonra unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyerek karıştırıyoruz. 170 derece (350f) önceden ısıtılmış fırında kapağını hiç açmadan 20 dakika pişiriyoruz. (küçük boy dikdörtgen borcam ya da tepsi için) Kek soğuduktan sonra 3 bardak şeker ve 3 bardak kaynar su ile karameli hazırlıyoruz. Şekeri tencereye koyup kısık ayarda eritiyoruz, iyice sıvı haline gelince üzerine yavaş yavaş 3 bardak kaynar suyu döküyoruz. Suyu kattığınızda şeker katılaşıyor, şeker tekrar eriyene kadar kaynatıyoruz. Krema için Hindistan cevizi ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri karıştırarak pişiriyoruz ve piştikten sonra Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyerek mikserle çırpıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan kekimizi enlemesine ikiye bölüyoruz, önce alt kısmı tekrar pişirdiğimiz tepsiye koyuyoruz. İlk sıcaklığı çıkmış karamel şerbetimizin yarısını alt kısma döküyoruz. Ortaya kremamızın hepsini döküp güzelce yayıyoruz. Üst kısmı da dikkatlice yerleştirilip kalan şerbeti de kekin her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Mümkünse bir gece buzdolabında bekletiyoruz, üzerinde kaymak ya da krem şantiyle servis ediyoruz.