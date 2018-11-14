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Ekmek hamuruyla bunları da deneyin

Ekmek hamuruyla sadece ekmek değil bunları da yapabilirsiniz. İşte ekmek hamuruyla yapılabilecek farklı lezzetler…

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:04
Ekmek hamuruyla bunları da deneyin

1. KRAKERLER

Lezzetli kraker yapmak için ekmek hamurunu kullanabilirsiniz! Bu krakerler ev yapımı tadı ve en sevdiğiniz daldırma için mükemmeldir.

Kraker yapmak için pizza hamurunu gerçekten incelene kadar yuvarlayın. Bir çatalla hamurun her tarafını delin. Ardından zeytinyağı ve tuz serpin. Hamuru yaklaşık 5 dakika boyunca 300 derecelik fırında pişirin. Krakerleri ters çevirin ve gevrek olana kadar bir iki dakika daha pişirin. Krakeri soğumaya bırakın, daha sonra kraker boyutunda parçalar halinde kesin.

2. RULO EKMEK

Hamuru sadece küçük toplara yuvarlayın. Bir tası yağlayın ve top yaptığınız haburları koyun ve kabarmasını sağlayın. Yaklaşık 40 dakika da hamur kabaracaktır. Daha sonra hamurun üst kısımlarını hafifçe yağla fırçalayın, tuz serpin ve fırın tepsisine yerleştirerek fırına koyun. Ruloların üstleri altın-kahverengi olana kadar yaklaşık 20 dakika boyunca 300 derece fırında pişirin.

3. BAGET

Taze ve lezzetli bir baget yapmak için hazırlanmış ekmek hamuru kullanın! Hamuru küçük bir kütük şeklinde yuvarlayın, ardından 40 dakika veya daha uzun bir süre boyunca, boyutu iki katına çıkana kadar yükselsin. Üstünü tereyağı veya zeytinyağıyla hafifçe fırçalayın ve yaklaşık 20 dakika boyunca 300 derecede pişirin.

4. ÇUBUKLAR

Herkes çubukları seviyor ve ekmek hamurunu kullanarak kendiniz yapabilirsiniz. ekmek hamurunuzu uzun, ince çubuklar haline getirin sonra yaklaşık 10 dakika 300 derece fırında rengi altın-kahveye dönene kadar pişirin.

5. ÇÖMLEK TURTALAR

Süper kolay çömlek turtalarını yapmak için hazırlanmış ekmek hamurunu kullanın. çömleklerin içine istediğiniz malzemeleri koyun. Çömleğin üzerini ekmek hamuruyla kapatın. Hamur parçalarının üst kısımlarını zeytinyağıyla fırçalayın, sonra 30 dakika 275 derece fırında pişirin. Dolgu ısındığında ve hamur altın-kahverengi olduğunda, hazırdır!

6. KIZARTIN

Bizim pişi dediğimiz gibi ekmek hamurunu kızartarak güzel bir lezzet yakalayabilirsiniz. Kızartmayı sıvı yağ ile değil, tereyağ ile yapabilirsiniz. Lezzetli bir ikram için bal veya tarçınlı şekerle servis yapın!

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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