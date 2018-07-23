Ekmek hamuru nasıl mayalanır?

MALZEMELER:

500 gram un

12 gram (1 paketin yarısı kadar) yaş maya ya da 1 tepeleme tatlı kaşığı kuru maya

300 gram su

2 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

YAPILIŞI:

Ekmek yapmak için protein değeri 10’un üzerinde olan unlar uygundur. 500 gram un, derin bir kaba alınır. Eğer yaş maya kullanılıyorsa ayrı bir kaba alınan 300 gram içme suyunun içine yarım paket (yaklaşık 12 gram) yaş maya eklenir ve bir çırpıcı yardımıyla suda eritilir.

Unun bulunduğu kaba 2 tatlı kaşığı tuz eklenir ve unla tuz karıştırılır. Mayanın etkisini kaybetmemesi için tuzla direkt temas etmemesi gerekir. Bu yüzden suda eritilmiş mayayı una eklemeden önce mutlaka tuz ve un karıştırılmalıdır. 2-3 dakika kadar suda bekletilen yaş mayalı su, un ve tuz karışımına yavaşça eklenir ve hamur yoğurulmaya başlanır.

Eğer kuru maya kullanılıyorsa, direkt olarak un ve tuz karışımına eklenebilir, suya gerek kalmaz. Hamur, yaklaşık 10 dakika kadar yoğurulur. Hamurun mayalanmaya hazır hale geldiğini anlamak için bir parmakla bastırılır. Eğer hamur parmak basılan yerden tekrar şişiyorsa, mayalanmaya hazır demektir.

Mayalanmaya hazır olan hamura top şekli verilir ve kabın üzeri streç filmle, hiç hava almayacak şekilde kapatılır. Ekmek hamurunun oda sıcaklığında mayalanması gerekir. Direkt sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.

Kaloriferlere ya da ocağa yakın yerde tutulmamalıdır. En az bir buçuk saat mayalanmaya bırakılan hamurun, ilk boyutunun yaklaşık 2 katı olması beklenir. Ekmek hamuru, bir buçuk iki saat sonra ilk mayalanmasını tamamlamış olur.

İkinci mayalanma için ise hamur tekrar yoğurulur. Bu kez hamura un eklenmez. Yalnızca bir miktar unla hamurun ele yapışması engellenir. Hamurun ikinci kez yoğrulması, ekmeğin içinde topak kalmamasını sağlayacaktır.

İkinci mayalanmaya da hazır hale getirilen ekmeğe istenen şekil verilir ve istenen bir kap yağlanarak hamur bu kaba konur. Bu şekilde de 1 saat mayalanması gerekir.

İkinci mayalanma işlemi sırasında kabın üzeri streç filmle değil, pamuklu bir bezle kapatılmalıdır. Bu sayede hava alması engellenir. Ekmek hamuru, 1 saat daha mayalandıktan sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirilir.

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