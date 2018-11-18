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Ekmek bıçağıyla yatalak babasının boğazını kesti! Kendi kalbini de kesmeye çalıştı

Çanakkale'de yatalak babasını boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldüren ve ardından kendi kalp bölgesini ve bileklerini de keserek intihar etmek isteyen zanlı, yaralı halde yakalandı, adliyeye sevk edildi.

18 Kasım 2018 Pazar 14:34
Ekmek bıçağıyla yatalak babasının boğazını kesti! Kendi kalbini de kesmeye çalıştı

Çanakkale'de yatalak babasını boğazını keserek öldüren ve ardından intihar etmek isteyen zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi 2016 yılında yaşamını yitiren ve hastalığı nedeniyle yatalak olan 80 yaşındaki A.P., kendisine bakan oğlu 54 yaşındaki C.P. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Babasıyla yalnız kalınca feci şekilde öldürdü

C.P., eşi N.P.'nin sabaha karşı kendi annesini hastaneye götürdüğü esnada evde yalnız kaldığı babası A.P.’nin boğazını feci bir şekilde ekmek bıçağıyla keserek, vahşice öldürdü. Daha sonra C.P. aynı bıçakla el bileklerini ve kalp bölgesini keserek intihar etmeye çalıştı.

Baba öldü, zanlı yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı

Durum, kendi annesini hastaneye götüren C.P.’nin eşi N.P.’nin eve dönmesiyle ortaya çıktı. Kadın kayınpederi ve eşini kanlar içinde görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, 112 Acil Yardım ekipleri de gönderildi. Yaşlı adam feci şekilde can verirken, oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adliyeye sevk edildi

Babasını öldüren C.P.'nin hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince emniyete götürülerek, ifadesi alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.P. adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:34
  1. Çanakkale
  2. Emniyet
  3. ekmek bıçağı
  4. boğaz kesme

YORUM YAZ

  • hercaihercai57 dk önce
    Ne ogulmus bu yahuuu! Intihar etmesi de katliamdan hapis yatmamak icindir, kesin!
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