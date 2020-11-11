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Yaşam Ekmeğini demirden kazanıyor
Yaşam

Ekmeğini demirden kazanıyor

Amasya Taşova’da ilkokulu bitirdikten sonra dayısının yanında demirciliğe başlayan 55 yaşındaki Mustafa Şenel, 42 yıldır örsün üzerinde demire çekiç sallayarak kazma, balta, kürek gibi aletler üretiyor. Şenel, en büyük sıkıntılarının çırak bulamamak olduğunu belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:11:00 -
Ekmeğini demirden kazanıyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Şenel, dayısından öğrendiği demircilik mesleğini 42 yıldır devam ettiriyor.

Şenel, ilkokuldan sonra 1978’de yanında çırak olarak başladığı demirci dayısının emekli olmasıyla aynı dükkanda işi sürdürdü. Aradan geçen yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ürettiği aletlere talep azalmasına rağmen Şenel, örsün üzerinde demire şekil vermekten vazgeçmedi. Kazma, balta, kürek gibi aletler ortaya çıkartıp geçimini sağlamak için mücadele veren Şenel, yaptığı açıklamada, eskiden popüler mesleklerden biri olan demirciliğin artık teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.

“Çırak bulamıyoruz”

En büyük sıkıntılarının çırak bulamamak olduğunu dile getiren Şenel, şöyle devam etti: “Çalışacak insan bulamıyoruz. Teknolojinin artması ve köylerimizde ziraat ile uğraşanların büyük şehirlere göç etmesi sonucunda mesleğimiz bitme noktasına geldi hatta bitti diyebiliriz. Eskiden böyle bir iş yeri iki veya üç ailenin rahatlıkla geçimini sağlayabiliyordu, şimdi ise bir aileyi bile zor geçindiriyor.”

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