Ekmeğin içinden bakın ne çıktı! Vatandaş şok oldu

Kırşehir'de fırından alınan ekmeğin içinden poşet çıktı.

Kırşehir'de fırından ekmek alan Samet Yaylagül, ekmeğin için bir plastik ile karşılaştı.

Plastiği incelediğinde, poşet olduğunu anlayan Yaylagül, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine de şikayetçi oldu.

Yaylagül, "Şaşırdım. Tarım İl Müdürlüğüne de yaşadığım durumla ilgili şikayetçi oldum. Halk sağlığı açısından da gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.