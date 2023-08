Ekmeği ucuza satan fırıncı onlara isyan etti

Eskişehir’de dar yolda mal almak için kaldırıma aracını kısa süreli park ekmek zorunda kalan fırıncı esnafı ile zabıta ekipleri arasında ceza tartışması çıktı. Poşetini getirene 7 liralık ekmeği 5 liraya satan fırıncı, son zamanlarda artan denetimlere isyan etti.

Odunpazarı İlçesi Arıfiye Mahallesi İki Eylül Caddesi’nde bulunan bir fırıncı esnafı ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri arasında ceza polemiği yaşandı. Tartışma, fırıncı esnafının mal indirmek için kaldırıma araç park etmesi sonucunda meydana geldi. Esnaf, yolun dar olması sebebiyle mal indirmek için başka yere park yapamayacağını savunurken, zabıta ekipleri ise yayaların kaldırımdan kullanmakta zorlandığını ve aracın uzun süredir aynı yerde bulunduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde hem çevre kirliliğini azaltmak hem de vatandaşı ucuz ekmekle buluşturmak amacıyla poşetini getirene ekmeği 7 lira yerine 5 liraya satan fırıncı Mehmet Akbal, son 1 ayda zabıta ekiplerinin kendisini çok sık ziyaret ettiğini ve bunun kampanyasına karşılık olarak yapıldığını düşündüğünü ifade etti. Esnaf Akbal, Atatürk Lisesi önündeki tramvay yolunun kenarlarına yapılan kaldırım taşlarının kaldırılmasını ya da kendisine mal indirip bindirmek için bir cep yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

“27 yıldır esnafın, işletmemi mi kapatayım?”

Fırıncı esnafı Mehmet Akbal, derdini anlatmak için muhatap olacak kimse bulamadığını belirtti. Her gün ceza yediği için artık dükkânına gelmekten bıktığını dile getiren Akbal, “Hiçbir muhatap bulamıyorum. Hiçbir kimseyle muhatap kabul etmiyor, randevu dahi vermiyorlar. 27 yıldır esnafın, işletmemi mi kapatayım? Her gün ceza yemekten bıktım. Ben ekmeği 7 lirayken 5 liraya ekmek satıyorum. Buna karşı olaraktan belediyeden her Allah'ın günü geliyor. Dün gramaj için geldiler, acaba malı eksik mi diyorlar? Allah'a çok şükür, her şeyimiz tam. Bugün ve her gün de park için geliyorlar. Her Allah'ın günü ceza yiyorum. Ya buraya bana indirme bindirme için bir cep yapsın ya da fırınımı kapatsınlar. Başka çaremiz yok. Zabıtaya da ‘buyurun kendiniz çalıştırın’ dedim, anahtarı uzattım. Her gün gelsin her gün 10 defa aracımı burada görür. Aracını buraya park etmeyeceksin diyor. İndir bindir için 5-10 dakika dahi araç koymamı istemiyorlar. İş yerime gelmeye bıktım artık” dedi.