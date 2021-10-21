İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğe zam yapılması yönünde başvuruda bulundu. Peki, ekmeğe ne kadar zam yapılacak?

Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da ekmek kaç TL oldu?

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Ayrıca 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi. Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı. Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti.

Ekmek zammı konusunda yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde haberlerimizde konuya yer vereceğiz.