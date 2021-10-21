  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da ekmek kaç TL oldu?
Ekonomi

Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da ekmek kaç TL oldu?

İstanbul güncel ekmek fiyatı | Ekmek sofraların olmazsa olmazıdır. Bu sebeple ekmek fiyatında yaşanabilecek bir değişiklik milyonları ilgilendiriyor. Peki, ekmeğe zam mı geldi? Ekmek ne kadar oldu? Ekmek zammı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 17:16:00 -
Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da ekmek kaç TL oldu?

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğe zam yapılması yönünde başvuruda bulundu. Peki, ekmeğe ne kadar zam yapılacak?

Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da ekmek kaç TL oldu?

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Ayrıca 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi. Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı. Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti.

Ekmek zammı konusunda yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde haberlerimizde konuya yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!
Gündem

4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilen 15 Mossad ajanı yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Türkiye 6 ülkeden biri olacak! Seri üretime geçilecek, Türkler geliştirdi
Teknoloji

Türkiye 6 ülkeden biri olacak! Seri üretime geçilecek, Türkler geliştirdi

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerin başında gelen bölgesel konumlama sistemi geliştirilmesi noktasında Türk mühendisler önemli ..
Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü
Siyaset

Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin politikasını eleştirerek, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı ye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay