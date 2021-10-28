Ekmek kaç lira oldu? Ekmek sofraların olmazsa olmazıdır. Bu yüzden ekmeğe yapılan zamlar bir hayli dikkat çekiyor. Pek çok kişi ekmek zammı var mı? Ekmek ne kadar oldu?

Ekmeğe zam mı geldi? Ekmek kaç para? İstanbul'da ekmek ne kadar?

İstanbullu fırıncılar geçtiğimiz hafta İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na zam konusunda başvuru yaptı. Başvurunun prosedürü daha tamamlanmadan, sol medya organları ile ortaklaşa iş kotaran fırıncılar, yapılan başvurunun kabul edildiğine dair haberler yaptırdılar.. İstanbul Valiliği'nin resmen zam talebinin onaylandığına dair bir açıklaması olmamasına rağmen, birçok muhalif site, ekmeğe zammın geldiğini idida etti.. Fırınların bir kısmı, kesinleşmeyen fiyat üzerinden satışa başladı. Kanuna aykırı olarak ekmeğin fiyatı ile oynayan fırıncılar, 2 TL'lik ekmeği, 2.5 TL'den satmaya başladılar.