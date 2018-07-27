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Ekmeğe %15 zam tartışması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ekmekte meydana gelecek fiyat değişikliği yüzde 15’i geçmeyecek. Kilogramı 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Tüm vilayetlerde bu uygulanacak diye bir şey söz konusu değil” dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:25
Ekmeğe %15 zam tartışması

Balcı, Federasyon Genel Merkezi’nde ekmek fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ekmek fiyatlarına ilişkin ülke genelinde, “Ekmek fiyatlarında sessiz zam, gizli zam” gibi haberler olduğunu ifade eden Balcı, “İstanbul ilinde meydana gelen bu olay çok da gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul’un Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ilçelerindeki toplam 84 ticaret odasına kayıtlı fırının ekmek fiyatları ilçedeki sıkıntılardan ve girdilerin daha fazla olmasından dolayı fiyat değişikliğine gitmesini, tüm İstanbul’a mal edilmesini veya ülke genelinde böyle bir değişiklik olmuş gibi yansıtılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Balcı, ekmek fiyatlarında uzunca bir süredir değişiklik yapılmadığını belirterek, Türkiye’de 5 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 2016 yılının ocak ayında belirlendiğini söyledi.

Ocak 2016’dan bu yana yaşanan maliyet artışlarına rağmen zam yapılmadığını dile getiren Balcı, “Ekmekte meydana gelecek fiyat değişikliği yüzde 15’i geçmeyecek. Kilogramı 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Tüm vilayetlerde bu uygulanacak diye bir şey söz konusu değil. Bu fiyat vilayetlerde değişiklik gösterebilir” ifadesini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:25
  1. İstanbul
  2. Türkiye Fırıncılar Federasyonu
  3. ekmek zammı

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