  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 8.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Gerçekleştirildi

Rusya'dan doğalgaz getiriyordu! Türkiye'nin enerji devi satılıyor: Fiyatını duyan inanamayacak

Besleme Medya’dan Tuzla’nın Şadi Başkanına alçak iftira

CHP her telden açılıyor! Dün Kandil uzlaşısı, bugün Anıtkabir ziyareti

İsmail Nacar’dan sokak uyarısı

Ajanların çevirdiği dolaplara bakın! Türkiye’den MOSSAD’a bir tokat daha

‘Bismillah’ dedi, kahve istedi! Böyle olur CHP’nin dindarlığı

Süper Kupa finali için 'inşallah olmaz' dedirten senaryo: Fenerbahçe sahaya çıkıp bunu yapacak

Özgür Özel’i rezil etmişti! Burcu Köksal’dan sürpriz ziyaret

İğrenç görüntüler! İşte Ekrem’in ‘ben de içiyorum’ dediği musluk suyu
Kadın - Aile Eklemlere, kist ve tümörlere iyi geliyor! Maydanoz kürü: Çok farklı bir antibiyotik gibi karışım... Her şeyi atın
Kadın - Aile

Eklemlere, kist ve tümörlere iyi geliyor! Maydanoz kürü: Çok farklı bir antibiyotik gibi karışım... Her şeyi atın

Yeniakit Publisher
2024-04-05 16:10:00 - 2024-04-05 16:36:08
Eklemlere, kist ve tümörlere iyi geliyor! Maydanoz kürü: Çok farklı bir antibiyotik gibi karışım... Her şeyi atın

Yaş ilerledikçe özellikle 30 yaştan sonra vücudumuzda kemiklerde ağrılar oluşmaya başlar. Vücut ağrılarını azaltarak kemikleri güçlendirmek için bir takım yiyecek ve içecekleri tüketmemiz gerekir. Genellikle garnitür olarak kullanılan maydanoz popüler bir bitki olmanın yanında birçoğumuz tarafından bilinmeyen tıbbi özelliğe de sahiptir. Her yerde aranan o karışım kemik sağlığını güçlendiriyor.

Maydanoz çayı tüketerek birçok sağlık problemlerinizi önleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu bitkinin ne gibi yararlar sağladığına hep birlikte bakalım.

1-) Tümörü ve kisti önler

Maydanoz yapısında miristik içeren doğal bir bitkidir. Bu madde akciğerler ve karındaki tümörlerin büyüme hızını yavaşlatmaktadır.

Çalışmaların halen devam ettiği bir araştırmada maydanoz yapraklarının tümör hızını azalttığı görülmüştür.

2-) Sinir hasarını giderir
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nörotoksisite, ağır metaller veya böcek ilacı gibi zararlı toksik maddelerin beyin ve sinir sisteminde hasar meydana getirmesidir.
Vücutta sinir sistemi sağlığı önem arz eder. Toksinlerin vücutta birikimi sinir sitemini etkileyerek hasara neden olmaktadır. Dolayısıyla beyin ve sinir sistemi arasında olağan olan bilgi iletimi etkilenmektedir.

Maydanoz suyunun sinir hastalıklarına bağlı belirtileri iyileştirdiği de bilim adamları tarafından belirtilmiştir.

3-) İltihaplı eklem ağrılarını azaltır

Maydanoz aynı zamanda içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde vücuttaki CRP (c-reaksiyon protein) seviyelerini azalmasını da sağlamaktadır. Düzenli olarak tüketilen maydanoz vücuttaki iltihaplanma,artrit, gut ve osteoartrite karşı da iyi gelmektedir.
Sağlıklı ve dinç bir vücut için mucizevi bir bitki olan maydanozu basit ve en etkili bir yöntem olan çay olarak tüketmenizdir.

Gerekli Malzemeler:

4 ila 5 dal maydanoz ,
Üç bardağı su,
Yarım limon,
Tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanması:

Demlik içerisindeki 3 bardak kaynamış suya dilimlenmiş limon ve maydanozları ekleyin. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra bal ekleyerek tatlandırın. Afiyetle tüketin.

Bu mucizevi bitkinin yararlarından daha fazla kişinin yararlanması için paylaşmayı unutmayın.

NOT: Uygulama öncesi maydanoz bitkisine alerjiniz olmadığından emin olun. Bir uzmandan da yardım alabilirsiniz. Eğer alerjiniz varsa kullanmanızı tavsiye etmeyiz.

Parlatıcı yerine beyaz sirke kullanın! Herkes yapabilir: Bulaşık makinesi deterjanları bağırsakları bozuyor
Parlatıcı yerine beyaz sirke kullanın! Herkes yapabilir: Bulaşık makinesi deterjanları bağırsakları bozuyor

Kadın - Aile

Parlatıcı yerine beyaz sirke kullanın! Herkes yapabilir: Bulaşık makinesi deterjanları bağırsakları bozuyor

Uzm. Dr. Ender Saraç’tan göbek eriten hurma diyeti!
Uzm. Dr. Ender Saraç’tan göbek eriten hurma diyeti!

Kadın - Aile

Uzm. Dr. Ender Saraç’tan göbek eriten hurma diyeti!

İşte size pratik bir tarif: Enfes tarhana çorbası nasıl yapılır? Tam bir şifa deposu
İşte size pratik bir tarif: Enfes tarhana çorbası nasıl yapılır? Tam bir şifa deposu

Kadın - Aile

İşte size pratik bir tarif: Enfes tarhana çorbası nasıl yapılır? Tam bir şifa deposu

En faydalı sebze seçildi!
En faydalı sebze seçildi!

Kadın - Aile

En faydalı sebze seçildi!

Kekik: Sorunları bitirmeye bir tutam yeter!
Kekik: Sorunları bitirmeye bir tutam yeter!

Kadın - Aile

Kekik: Sorunları bitirmeye bir tutam yeter!

Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?
Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Muşmula çayının şifası: Lif bakımından en zengin o!
Muşmula çayının şifası: Lif bakımından en zengin o!

Kadın - Aile

Muşmula çayının şifası: Lif bakımından en zengin o!

Kekik: Sorunları bitirmeye bir tutam yeter!
Kekik: Sorunları bitirmeye bir tutam yeter!

Kadın - Aile

Kekik: Sorunları bitirmeye bir tutam yeter!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23