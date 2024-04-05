Eklemlere, kist ve tümörlere iyi geliyor! Maydanoz kürü: Çok farklı bir antibiyotik gibi karışım... Her şeyi atın

Maydanoz çayı tüketerek birçok sağlık problemlerinizi önleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu bitkinin ne gibi yararlar sağladığına hep birlikte bakalım.

1-) Tümörü ve kisti önler

Maydanoz yapısında miristik içeren doğal bir bitkidir. Bu madde akciğerler ve karındaki tümörlerin büyüme hızını yavaşlatmaktadır.

Çalışmaların halen devam ettiği bir araştırmada maydanoz yapraklarının tümör hızını azalttığı görülmüştür.

2-) Sinir hasarını giderir

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nörotoksisite, ağır metaller veya böcek ilacı gibi zararlı toksik maddelerin beyin ve sinir sisteminde hasar meydana getirmesidir.

Vücutta sinir sistemi sağlığı önem arz eder. Toksinlerin vücutta birikimi sinir sitemini etkileyerek hasara neden olmaktadır. Dolayısıyla beyin ve sinir sistemi arasında olağan olan bilgi iletimi etkilenmektedir.

Maydanoz suyunun sinir hastalıklarına bağlı belirtileri iyileştirdiği de bilim adamları tarafından belirtilmiştir.

3-) İltihaplı eklem ağrılarını azaltır

Maydanoz aynı zamanda içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde vücuttaki CRP (c-reaksiyon protein) seviyelerini azalmasını da sağlamaktadır. Düzenli olarak tüketilen maydanoz vücuttaki iltihaplanma,artrit, gut ve osteoartrite karşı da iyi gelmektedir.

Sağlıklı ve dinç bir vücut için mucizevi bir bitki olan maydanozu basit ve en etkili bir yöntem olan çay olarak tüketmenizdir.

Gerekli Malzemeler:

4 ila 5 dal maydanoz ,

Üç bardağı su,

Yarım limon,

Tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanması:

Demlik içerisindeki 3 bardak kaynamış suya dilimlenmiş limon ve maydanozları ekleyin. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra bal ekleyerek tatlandırın. Afiyetle tüketin.

Bu mucizevi bitkinin yararlarından daha fazla kişinin yararlanması için paylaşmayı unutmayın.

NOT: Uygulama öncesi maydanoz bitkisine alerjiniz olmadığından emin olun. Bir uzmandan da yardım alabilirsiniz. Eğer alerjiniz varsa kullanmanızı tavsiye etmeyiz.