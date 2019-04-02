Eklem Romatizması nedir? Eklem romatizması belirtileri nelerdir? Eklem romatizmasında eklemlerde sıvı akışında bozukluk yaşanarak eklemlerin hareket kabiliyeti kısıtlanır ya da tamamen kaybolur. Eklem romatizması daha çok kadınlarda (%70) ve daha çok 25 - 40 yaşta görülür. Eklem dışı organ ve sistemleri de tutar. Artralji, kilo kaybı, ödem, lenfadenopati, anemi, ateş gibi bulgularla başlar. İşte eklem romatizmasına dair merak edilen detaylar...

Eklem romatizması nedir?

İltihaplı eklem romatizması, bedenimizin hareketini sağlayan eklemlerde hareket sınırlanmasına yol açarak, eklemlerde tutulmaya yol açan bir romatizma türüdür. El ve ayaklarda şişme iltihaplı eklem romatizmasının ilk ve en önemli belirtileri arasındadır. El ve ayak eklemlerinde şekil bozuklukları, eklemlerde büyüme, sertleşme ve bölgede his kaybı oluşur. Eklem bölgeleri haricinde deri altında bezelye büyüklüğünde şişlikler görülebilir. Başlangıçta el ve ayaklarda oluşan şişlikler zamanla omuz, bacaklar ve kalça gibi bölgelere yayılarak ciddi ağrılara yol açar. Hastalık ilerledikçe ağrılar nedeniyle hareket kısıtlaması yaşanır. Bu belirtilerin dışında yorgunluk, halsizlik, kansızlık gibi yakınmalar da görülebilir.

Tüm belirtilerin en az 1 ay en fazla 6 aydır devam etmesi iltihaplı eklem romatizmasından söz edebilmek için yeterlidir.

Eklem romatizması belirtileri nelerdir?

Eklem iltihaplanması romatizmasında ayaklarda ve el bölgelerde şişlik, sancı, hareketsizlik, tutukluluk gibi belirtiler meydana gelir. Eklemlerde oluşan ciddi ağrılar ve kişinin hareketini kaybetmesine sebep olan sızlamalar mevcuttur İlerleyen dönemlerde ise eklemlerde şekil bozuklukları meydana gelir. Ayrıca eklem iltihaplanması olan hastalarda gece boyunca uyku uyuyamama ve sabah kalktığında ise aşırı yorgunluk gibi bulgulara rastlanır. İltihaplı eklem romatizmasında midede yanma, şişkinlik hissi ile kişide yemek yememe gibi duygular görülür. Bu sebepten dolayı kişide aşırı iştah kaybı meydana gelir. Ayrıca eklem bölgelerinin deri altlarında nohut büyüklüğünde kitleler meydana gelir. Hastalık soğuk havalarda ve yağışlı havalarda daha fazla artar. Hastalık aynı zamanda; akciğer, böbrek, cilt, sindirim sistemi gibi birçok organ ile sistemi de tutabilir ve hasara neden olabilir.

Dişte oluşabilecek romatizmaya karşı diş hekimleri neler yapmalı?

• Özellikle diş çekimi gibi cerrahi uygulamalardan önce, hastanın kan şeker düzeyi öğrenilmelidir. Son 24 saat önce yapılmış kan şeker testi %120 - 220 mg. arasında ise dental uygulamalar açısından uygundur.

• Kontrol edilmeyen diabetiklerde enfeksiyon gelişme şansı yüksektir. Periferal sirkülasyon azalmıştır, vücut sıvılarındaki yüksek orandaki şeker, bakteriler için iyi bir besin kaynağı oluşturur. Enfeksiyon, insüline karşı direnç oluşturur, karbonhidrat metabolizmasını bozar, diabetik komaya yol açar. Bu nedenle ağızdaki fokal odaklar yok edilmeli, profilaktik antibiyotik tedavisi eşliğinde cerrahi işlemler uygulanmalıdır.

• Kontrol edilmeyen diabette, adrenalin kan şeker düzeyini arttırır. (Karaciğer glikojeninin glikoza değişimini stimule eder. Kullanılacak lokal anestezik solüsyon, buna göre seçilmelidir.

• Hastada diabetik koma gelişebilir. İnsülin dozunun atlanması, diş tedavisi stresi gibi emosyonel stresler, enfeksiyonlar, cerrahi operasyon gibi travmatik olaylar, adrenalin, kortikosteroidler, hastada diabetik ketoasidoz ve hiperglisemi komasına yol açabilir. Tedavi öncesi yetersiz gıda alımı, aşırı doz insülin enjeksiyonu hipoglisemi komasını yaratabilir. Diabetik komanın hipoglisemi mi, hiperglisemi mi olduğunu anlamak için, bir bardak bol şekerli su verilir, hipoglisemi ise tablo düzelir, tablo düzelmezse hiperglisemidir. Hiperglisemik komada ; bulantı, kusma, karın ağrısı, şuur bulanıklığı, dehidratasyon, hipotansiyon, hızlı nabız vardır. Hipoglisemik komada ; kan glikoz düzeyi % 40 mg.' ın altına düşmüştür, şiddetli açlık hissi, baygınlık, halsizlik, titreme, taşikardi, deri nemli ve soğuk, tansiyon normal veya yüksek, solunum normal, pupillerde mydriasis, huzursuzluk, terleme, şuur bulanıklığı vardır.

• Yara iyileşmesi geç olduğundan, olabildiğince az travma ile çalışmalı, C ve B komplex vitamin desteği yapılmalıdır.

• Diabetin kronik komplikasyonları göz önünde tutulmalıdır.