Ekipman ve mühimmat bulunuyordu! Rusya o depoları vurdu
Rusya'nın Dnepropetrovsk bölgesinde yer alan Çkalovo köyünde Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin yakınındaki Energodar kentini bombalamak için kullandığı ekipman ve mühimmat depolarını vurduğu bildirildi.
Zaporojye’nin ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınındaki Energodar kentini bombalamak için kullandığı ekipman ve mühimmat depolarını vurduğunu söyledi.
Rogov, "Birliklerimiz, sağ kıyıdaki Dnepropetrovsk bölgesindeki Çkalovo köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının bulunduğu yeri, mühimmat depolarını ve ayrıca düşman tarafından Zaporojye bölgesinde Energodar ve Kamensko-Dneprovskiy ilçesini bombalamak için kullanılan askeri teçhizatı vurdu" dedi.
Bombardımandan sonra ikinci bir patlamanın duyulduğunu belirten Rogov, ambulansların hızla Ukraynalıların bulunduğu yere hareket ettiğini söyledi.