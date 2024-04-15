  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ekipman ve mühimmat bulunuyordu! Rusya o depoları vurdu
Dünya

Ekipman ve mühimmat bulunuyordu! Rusya o depoları vurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-15 05:45:00 -
Ekipman ve mühimmat bulunuyordu! Rusya o depoları vurdu

Rusya'nın Dnepropetrovsk bölgesinde yer alan Çkalovo köyünde Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin yakınındaki Energodar kentini bombalamak için kullandığı ekipman ve mühimmat depolarını vurduğu bildirildi.

Zaporojye’nin ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınındaki Energodar kentini bombalamak için kullandığı ekipman ve mühimmat depolarını vurduğunu söyledi.

Rogov, "Birliklerimiz, sağ kıyıdaki Dnepropetrovsk bölgesindeki Çkalovo köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının bulunduğu yeri, mühimmat depolarını ve ayrıca düşman tarafından Zaporojye bölgesinde Energodar ve Kamensko-Dneprovskiy ilçesini bombalamak için kullanılan askeri teçhizatı vurdu" dedi.

Bombardımandan sonra ikinci bir patlamanın duyulduğunu belirten Rogov, ambulansların hızla Ukraynalıların bulunduğu yere hareket ettiğini söyledi.

Zaporojye Bölgesi Valisi: Ukrayna bombaladı, ölü ve yaralılar var
Zaporojye Bölgesi Valisi: Ukrayna bombaladı, ölü ve yaralılar var

Dünya

Zaporojye Bölgesi Valisi: Ukrayna bombaladı, ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya, 99 Ukraynalı askerin naaşını verdi
Rusya, 99 Ukraynalı askerin naaşını verdi

Dünya

Rusya, 99 Ukraynalı askerin naaşını verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23