Ekiplerinden dikkatinden kaçmadı! Hurma ve fıstık yağı yüklü olması gereken tırdan bakın ne çıktı
Tokat Erbaa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu İran plakalı tırda, dorsede gizlenen 18 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İran'dan Düzce'ye seyir halinde olan M.Y. (44) idaresindeki tır, Erbaa D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hurma ve fıstık yağı yüklü tırın dorsesinde gizlenen 18 kaçak göçmeni tespit etti. Yakalanan göçmenler, Göçmen Kaçakçılığı ekiplerince Tokat merkeze götürüldü. Tır sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınarak, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.