  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail kana doymuyor! Vefat edenlerin sayısı yükseldi CHP’li Aykut’un yalanı başsavcılıktan döndü İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu! "Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor! AK Partili Efkan Ala’dan önemli mesajlar: Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti'nin oy oranı ne kadar? BTP Lideri Baş: ABD kağıttan kaplanmış! Trump daha 3'ün birini bile alamadı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi Kışkırtma ve ilkesizlik ne arasan var! Bir yanda PKK kurşun atarken Sözcü, bir yanda PKK kurşun atmazken Sözcü Daha evvel Türk Akımı’na saldırmışlardı şimdi Hazar Boru Hattı’na Ukrayna belasını arıyor Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!
Yaşam Ekiplerinden dikkatinden kaçmadı! Hurma ve fıstık yağı yüklü olması gereken tırdan bakın ne çıktı
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tokat Erbaa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu İran plakalı tırda, dorsede gizlenen 18 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Tokat’ta uygulama noktasında durdurulan hurma ve fıstık yağı yüklü tırdan kaçak göçmenler çıktı.

 

Edinilen bilgilere göre, İran'dan Düzce'ye seyir halinde olan M.Y. (44) idaresindeki tır, Erbaa D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hurma ve fıstık yağı yüklü tırın dorsesinde gizlenen 18 kaçak göçmeni tespit etti. Yakalanan göçmenler, Göçmen Kaçakçılığı ekiplerince Tokat merkeze götürüldü. Tır sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınarak, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmen botu battı! 11 can kaybı, 21 kişi kurtarıldı
Gündem

3 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

Akdeniz'de göçmen trajedisi 38 kişi denizde kayboldu
Dünya

Göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor Ege'de Sahil Güvenlik'ten film gibi operasyon
Yerel

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kendimi onlarin yerine koydugumda ...

Iyilestirme kimlik calisma imkani olamaz mi Hani Kütahya da mi eskisehirde mi eleman yoktu yurt disindan birileri getiriliyordu bir seyler yapilamaz mi gencecik ler Allahim hwr halimize sukurler olsun cennet vatanimizi imanimizi koru.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23