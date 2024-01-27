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Yaşam Ekiplerin zorlu kar mesaisi
Yaşam

Ekiplerin zorlu kar mesaisi

Yeniakit Publisher
2024-01-27 03:23:00 -

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de kar uyarılarının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Devrek-Ankara yolunda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla dolan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin imdadına ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler hem kar küreme hem de tuzlama araçları ile güzergahta çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Kaynak: İHA

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