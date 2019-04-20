Ekipleri peşinden koşturan dilenciden gazetecilerin sorusuna 'şok' yanıt

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinin birçok noktasında başta yabancı uyruklu şahıslar olmak üzere vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı operasyon gerçekleştirdi.

Trafiğe aldırış etmeden peşinden koşturdu

Operasyon sırasında ise hareketli görüntüler ortaya çıktı. Üzerinde kimliği olmayan Suriye uyruklu bir dilenci polis ve zabıta ekiplerine zorluk çıkardı. Ekiplerin "Kimliğin yok. Kimlik tespiti yapmak zorundayız" demesi üzerine kadın dilenci yol ortasında bağırmaya başladı. Ekiplere uzun süre direnen kadın dilenci daha sonra trafiğe aldırış etmeden zabıta ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Dilenci, ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Gülerek “Yok” cevabını verdi

Dilenirken yakalanan bir başka dilenci ise gazetecilere verdiği cevaplarla pes dedirtti. Gazetecilerin “Neden dileniyorsun?” sorusuna “İhtiyacım var” cevabını veren kadın dilenci “İnsanların duygularıyla oynamaya utanmıyor musun?” sorusuna ise pişkince gülerek “Yok” cevabını verdi.

İdari para cezası uygulandı

Gerçekleştirilen operasyonda ekiplerce toplamda 15 dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi’ne götürülürken dilencilere 153'şer lira idari para cezası uygulandı.