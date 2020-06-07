  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ekipleri harekete geçiren horoz dövüşü ihbarı asılsız çıktı

Adıyaman’da, polis ekiplerini harekete geçiren horoz dövüşü ihbarı asılsız çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:44:39 -
Ekipleri harekete geçiren horoz dövüşü ihbarı asılsız çıktı

Adıyaman’da, polis ekiplerini harekete geçiren horoz dövüşü ihbarı asılsız çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Trafo Kavşağı yakınlarında bulunan bir adreste horoz dövüşü yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Burada incelemelerde bulunan polis ekipleri gittikleri adreste her hangi bir horozla ve ya horoz dövüşü ile karşılaşmadı. Polis ekipleri belirtilen adreste bulunan kişilerin kimlik kontrollerini yaparak olay yerinden ayrıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı