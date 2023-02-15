Ekipler ses duydu! Az önce duyurdular: Hatay'da yeni mucize umudu! Türkiye tek yürek oldu

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Hatay'da depremler nedeniyle yıkılan Uğur Apartmanı'nın enkazından 228 saat sonra bir anne ve 2 çocuğu sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, enkazdan 2 kişinin daha sesini aldı. Termal kamera ile hayatta olduğu belirlenen 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

228 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞLAR

İki depremin yıkıma neden olduğu 11 ilden biri olan Hatay’da arama kurtarma çalışmalarında mucize kurtuluş haberleri geldi. Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından 228 saat sonra 'Ela' ismindeki kadın ile yaşları 6 ila 11 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğu çıkarıldı.

YENİ MUCİZE UMUDU

Anne ve çocuklarının çıkarılmasının ardından ekipler, enkazda yaptıkları çalışmada iki ses daha aldı. Termal kamera ile hayatta olduğu belirlenen 2 kişinin bulunduğu bölgenin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.(dha)