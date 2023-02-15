Ekipler ses duydu! Az önce duyurdular: Hatay'da yeni mucize umudu! Türkiye tek yürek oldu
Kahramanmaraş'taki depremler 11 ili etkiledi. Depremlerin etkilediği Hatay'da 228 saat sonra anne ve 2 çocuğunun sağ çıkarıldığı Uğur apartmanının enkazında iki kişinin sesi duyuldu. Termal kamera ile hayatta olduğu belirlenen 2 kişinin bulunduğu bölgenin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Hatay'da depremler nedeniyle yıkılan Uğur Apartmanı'nın enkazından 228 saat sonra bir anne ve 2 çocuğu sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, enkazdan 2 kişinin daha sesini aldı. Termal kamera ile hayatta olduğu belirlenen 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
228 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞLAR
İki depremin yıkıma neden olduğu 11 ilden biri olan Hatay’da arama kurtarma çalışmalarında mucize kurtuluş haberleri geldi. Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından 228 saat sonra 'Ela' ismindeki kadın ile yaşları 6 ila 11 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğu çıkarıldı.
YENİ MUCİZE UMUDU
Anne ve çocuklarının çıkarılmasının ardından ekipler, enkazda yaptıkları çalışmada iki ses daha aldı. Termal kamera ile hayatta olduğu belirlenen 2 kişinin bulunduğu bölgenin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.(dha)