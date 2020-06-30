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Yerel

Ekipler seferber oldu! Kestiği ağaç hayatının sonunu getirdi

Uşak'ta kestiği ağacın altında kalan şahıs, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 13:31:00 -
Ekipler seferber oldu! Kestiği ağaç hayatının sonunu getirdi

Uşak’ta ağaç motoru ile kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyü Ağlatlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yıldırım (43) ormanlık alanda kestiği ağacın bir anda devrilmesi ile altında kaldı. Olay yerinde çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu devrilen ağacın altından çıkarılan Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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