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Yaşam Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Yolcu otobüsünde ele geçirilenler şoke etti
Yaşam

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Yolcu otobüsünde ele geçirilenler şoke etti

İzmir'den Kütahya’ya yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, 3 bin 846 kapsül sentetik ecza hap ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:37:00 -
Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Yolcu otobüsünde ele geçirilenler şoke etti

Kütahya’da durdurulan yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde 13 bin 846 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince C.Ö. isimli şahsın İzmir’den şehirlerarası yolcu otobüsü ile Kütahya’ya yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap getireceği bilgisine ulaşıldı.

3 bin 846 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Ekipler tarafından durdurulan C.Ö. isimli şahsın içerisinde bulunduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, 13 bin 846 kapsül yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.

 

Şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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