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Yerel

Ekipler harekete geçti! Sakarya'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu, ölü ve yaralılar var

Sakarya'da gece saatlerinde polisi harekete geçiren iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 07:23:00 - 2020-08-08 07:24:33
Ekipler harekete geçti! Sakarya'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu, ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Küpçüler Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, ışıklar mevkisindeki bir otomobilde bulunan kişilere ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına isabet eden mermiler sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı bölgede ikinci saldırı

Bu arada bir süre sonra aynı bölgeye yakın yerde silah sesleri duyulması üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 54 ADG 864 plakalı otomobile de silahlı saldırı düzenlendiği anlaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede aracın sürücü koltuğunda oturan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralı aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırıların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ve faillerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

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