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Yerel

Ekipler harekete geçti! 4 terörist daha hapsi boyladı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 11:56:00 -
Ekipler harekete geçti! 4 terörist daha hapsi boyladı

Türkiye'de faaliyet yürütmeye çalışan teröristlere yönelik güvenlik güçlerinin amansız mücadelesi devam ediyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK/YPG Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö,K. ve. H.Ş. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 4 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon neticesinde terör örgütü üyeliği kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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