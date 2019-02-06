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Ekipler Flash Tv'nin kapısına dayandı! Yıkılacak

Bursa'da belediye ekipleri, Flash Tv'nin binasını yıkmak için kanal binasına dayandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:51
Ekipler Flash Tv'nin kapısına dayandı! Yıkılacak

Belediye ekipleri, Türk televizyonculuk tarihine damga vuran Flash TV'nin Bursa'daki binasını yıkmak için kanalın kapısına dayandı.

Flash TV'nin patronu Ömer Ziya Göktuğ'un Bursa'daki Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıllık binası yürüyen mahkeme sürecine rağmen, Bursa belediyesi ekiplerinin greyderleri tarafından yıkılmak istendi.

"Emir böyle"

Turktime'dan Talat Atilla'nın haberine göre, 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza önüne gelen yıkım ekiplerine Flash TV yetkilileri, "İmar affının olduğunu" söyleseler de, belediye yetkilileri "İdari mahkeme kararları var. Binanız çürük, yıkacağız. Emir böyle!" yanıtını verdiler.

"Size 1 hafta süre veriyoruz"

Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Flash TV yetkililerinin, "Her mahkeme kararına bu kadar hızlı mı uyuluyor? Nedir bu öfke? Bilirkişinin tespitlerine yaptığımız itirazlar halen mahkeme sürecinde. Hukuki süreç henüz tükenmedi." sözleri üzerine, belediye yetkilileri "Greyderleri şimdi çekiyoruz ama size 1 hafta süre veriyoruz. 1 hafta sonra burayı yıkacağız!" diyerek Flash TV'nin önüne gelen greyderleri geri çektiler.

"Yargı süreci henüz tükenmedi"

Flash TV yetkilileri, "Belediye yetkilileri şu anda binada demirbaş sayımı yapıyorlar. Yargı süreci henüz tükenmedi. Kaldı ki Türkiye'de yargı süreci tükenen bir çok binaya dokunulmuyor bile. Hatta, yargı süreci bile başlatılmıyor. Ne diyebiliriz başka?" şeklinde tepki gösterdiler.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:51
  1. Bursa
  2. Flash TV

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