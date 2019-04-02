Ekipler denetimlerde fark etti, anında yakılarak imha edildi! Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av sezonu bitmesine rağmen kaçak ördek avlayanların kullandığı avcı kulübesini, yakarak imha etti.

Kırklareli'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde av sezonu bitmesine rağmen kaçak ördek avlandığı tespit edilen güme(avcı kulübesi) yakılarak imha edildi.



Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaptıkları denetimlerde av sezonu sona ermiş olmasına rağmen 1 gümede kaçak olarak ördek avlandığını belirledi. Güme, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.