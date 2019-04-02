0553 313 94 23

Ekipler denetimlerde fark etti, anında yakılarak imha edildi!

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av sezonu bitmesine rağmen kaçak ördek avlayanların kullandığı avcı kulübesini, yakarak imha etti.

02 Nisan 2019 Salı 12:58
Ekipler denetimlerde fark etti, anında yakılarak imha edildi!

Kırklareli'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde av sezonu bitmesine rağmen kaçak ördek avlandığı tespit edilen güme(avcı kulübesi) yakılarak imha edildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaptıkları denetimlerde av sezonu sona ermiş olmasına rağmen 1 gümede kaçak olarak ördek avlandığını belirledi.

Güme, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 12:58
  1. Kırklareli
  2. Güme
  3. Avcı kulübesi
  4. kaçak avcılar
  5. yakılarak imha edildi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ DSYB kulak küpesi uygulamasına başladı
    1. Tekirdağ DSYB kulak küpesi..
    2. Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı
    3. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı..
    4. ING-Digiturk işbirliği
    5. Gemerek oyları yeniden sayılacak
    6. Antalyaspor Triatlon Takımı’ndahedef..
    7. Bilecik mermerine İzmir Fuarı’nda..
    8. Belediye Başkanı Çalışkan, veda..
    9. Ankara’da ambulansın önünü kesen..
    10. Karaman’da ‘2 Nisan Dünya Otizm..
    11. Manisa’da yüzlerce mavi balon otizm..
    12. İnönü’de 98 yıl coşkusu
    13. Karabük’te itirazlar sonucu..
    14. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    15. Ali Koç'tan taraftarlara kötü haber!
    16. Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
    17. ’Gençlik aşısı’ ile yıllara meydan..
    18. Kitabını kapan Forum Aydın’da buluşacak
    19. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
    20. Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı..
    21. Bu berberin malzemeler neredeyse 100..
    22. Türk dalgıçlar Dicle Nehri’nden 2..
    23. Sağlık Sen’den doktora yapılan..
    24. Alman fintech'lere yatırım ilk..
    25. FETÖ'cü eski Yargıtay üyesine 8 yıl..
    26. Taşdelen, seçim başarısını..
    27. Sekreter olarak geldiği belediyenin..
    28. Adana’da kaybolan çocuklar bulundu
    29. Belediye başkanları ne kadar maaş..
    30. Abalı Denizlispor'da hedef liderliği..
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş
    CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı