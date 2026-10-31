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Yaşam Ekipler böyle müdahale etti! İş yerinin camlarını kırıp eşyaları aşağı attı
Yaşam

Ekipler böyle müdahale etti! İş yerinin camlarını kırıp eşyaları aşağı attı

Yeniakit Publisher
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Kayseri Melikgazi'de bir iş merkezinde kendine zarar veren ve bulunduğu yerden inmeyen Y.D., polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından müdahaleyle güvenli alana alındı.

Melikgazi’de bir iş yerinin camlarını kırarak eşyaları aşağı atan Y.D. için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin 1'inci katında yaşanan olayda, Y.D. işyerinin camını kırarak, eşyaları aşağı attı. Y.D. kendine de zarar verirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Y.D.'nin bulunduğu yerin altına şişme yatak kurarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarına rağmen Y.D. ısrarla bulunduğu yerden inmeyerek, ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, Y.D.‘nin bir anlık dalgınlığını kullanarak şahsı içeri çekti. Bulunduğu binadan aşağı indirilen Y.D. polis ekipleri tarafından ambulansa bindirildi.

 

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Y.D. daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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