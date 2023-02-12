Ekipler arama yaparken birden sallanmaya başladı! Korku dolu anlar...
Kahramanmaraş'ta, ekipler enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken yaşanan 4.6 şiddetindeki artçı deprem sebebi ile korku dolu anlar yaşadı.
Kahramanmaraş'ta saat 21:33'te 4.6 şiddetinde deprem yaşandı.
Deprem esnasında enkazda bir vatandaşın kurtarılması için çalışan ekipler korku dolu anlar yaşadı.
Enkazdaki çalışmalar esnasında yaşanan deprem İhlas Haber Ajansı tarafından kaydedildi.
Bir süre panik halinde arama çalışmasına ara veren ekipler, sarsıntı bittikten sonra çalışmalarına dondurucu soğukta devam etti.