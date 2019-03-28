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Ekinci, mahalle toplantılarında projelerini anlattı

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Hilaltepe, Dolamantepe ve İpek Caddesinde mahalle toplantısı gerçekleştirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 17:03
Ekinci, mahalle toplantılarında projelerini anlattı

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Hilaltepe, Dolamantepe ve İpek Caddesinde mahalle toplantısı gerçekleştirdi.


31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala, seçim gezilerine hız veren İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, ağırlık verdiği mahalle toplantıları ile yapacakları projeleri vatandaşlara anlatıyor. Gittiği her yerde halkın teveccühü ile karşılanan Ekinci, belediyecilik tecrübeleri ve ekipleri ile Battalgazi’nin gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını söyledi.


Göreve gelmeleri halinde, mahallelerde hayata geçirecekleri büyük semt konakları ile sosyal belediyeciliğe önem vereceklerini belirten Ekinci, “Semt konaklarımızın etrafında park alanları, pastahane, çay evi gibi ve daha donanımlı diğer ihtiyaçların da görebileceği en mükemmel bir sosyal ve kültürel faaliyetleri ile birlikte zaman geçirebileceği mükemmel bir ortam olacak. Allah nasip ederse bir örneğini önce biz yapar, herkes o örnekten başka yerlere de taşıma gayreti çabasına gireceklerdir” dedi.


Semt pazarları ile ilgili de projelerinin olduğunu dile getiren Ekinci, “Siz değerli hemşirelerimizde bunu bize tevdi ederseniz bu ikinci projemizde semt pazarları yapmaktır. Biz zaten hep söylüyoruz ya projeler ihtiyaçtan doğar. Gidip televizyonlarda reklam yaparcasına birilerin projelerini getirip anlatmak bir çözüm değildir. İçi boş projeler anlatmak gerçekten insanları da mutlu etmiyor, çünkü çözüm bulunmuyor. Ama ihtiyaç olan, toplumun ihtiyaç duyduğu ve bizimde alanda gezerken halkın istediği fakat çözüme bugüne kadar kavuşmamış hatta çözüm için hiçbir gaye sarf edilmemiş bu projelerin önemsenmesi toplumun yarasına bir merhem olacağına inanıyorum. O zaman da biz bunları yaptıktan sonra gelip yerinde gören arkadaşlarımızın mutlu olacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.


Battalgazi bölgesinde imar olmadığını kaydeden Ekinci, “Çevre yolu altında bulunan mahalleler halen gece kondu tarzında ve insanların burada güvenli oturacağı yerler yok. Şehri Batı’ya doğru kaydıran menfaat şebekesi buradaki insanları hiçe sayıyor. Eski yıkılan devlet hastanesine gidilip bir çukur niyetinde yer kazılmış ve içine 45 metre civarında beton dökülmüş, biz orayı yapıyoruz diye yine insanları kandırıyorlar. Çünkü bu 5’li şebeke Battalgazi’nin gelişmesini istemiyor” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:03
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