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Ekonomi Ekim’de en çok mektup gönderim ücreti arttı
Ekonomi

Ekim’de en çok mektup gönderim ücreti arttı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte ekimde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürünün yüzde 33,33 ile mektup gönderim ücreti, en fazla azalan ürünün ise yüzde 39.54 ile limon olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:27:00 -
Ekim’de en çok mektup gönderim ücreti arttı

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 136’sının perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi. Ekim ayında Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan Mektup Gönderim Ücreti yüzde 33,33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Ekim ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 39.54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

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