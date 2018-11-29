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Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 08:55
Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi

Bakanlığın, Ekim 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 389 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 13 milyar 204 milyon 597 bin 381 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 869 bin 21 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 17 milyar 394 milyon 864 bin 574 lira olan ve 4 bin 171 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 90 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 08:55
  1. ekim
  2. Resmi Gazete
  3. yatırım teşvik belgesi

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