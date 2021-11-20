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Eğitim Ekim ve Kasım ayları KTS etkinlikleri
Eğitim

Ekim ve Kasım ayları KTS etkinlikleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ekim ve Kasım ayları Kalite Takip Sistemi (KTS) etkinlikleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:36:00 -
Ekim ve Kasım ayları KTS etkinlikleri

Etkinlikler kapsamında, Akademik başarıyı artırma çalışmaları, LGS ve YKS hazırlık çalışmaları, destekleme ve yetiştirme kursları (DYK), etkili rehberlik ve kariyer planlama, hedef 2021 çalışmaları gerçekleştirildi.

Akademik Destek Programı (ADEP) kapsamında il merkezinde bulunan İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulu idarecileri ile Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda Ekim ve Kasım aylarına ait YÖGEP toplantısı yapıldı. Toplantıda, okulların eğitimde başarıyı artırma çalışmaları ayrı ayrı değerlendirilerek, iyi örneklerin okullar arasında paylaşılmasının önemi vurgulandı.

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