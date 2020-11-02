Ekim ihracatında Konya'dan da rekor geldi

KONYA (AA) - Konya sanayisi, ekim ayında 215,8 milyon dolar ihracat yaparak, yeni bir rekora imza attı.

Konya Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen ay 215 milyon 797 bin dolar ihracat gerçekleştiren Konya, bu rakama göre Türkiye ihracatından yüzde 1,34 pay aldı.

Ekimde Konya'nın ihracatı, bu yılın eylül ayına göre de yüzde 6,23 oranında artış gösterdi. Bu yıl 10 aylık ihracat rakamı 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan Konya, bu dönemde dış satımını yüzde 4,09 artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bu yılın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte Konya'nın tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza attığını belirtti.

Öztürk, Konya'nın eylülün ardından ekim ayında da ihracat rekoru kırarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı rekorunu yenilediğini bildirdi. Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihracatında yüzde 5,6 artış olduğu ekim ayında Konya, ihracatını yüzde 18,06 oranında artırma başarısı göstermiştir. Bir önceki aya göre ise yüzde 6,23 artan ihracatımızın yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Salgının etkilediği 2020'de, ekonomideki zorluğu aşmak için firmalarımızla birlikte yüksek ihracat artışına yönelik yaptığımız çalışmaların karşılığını almaktan dolayı mutluyuz. Tüm zorluklara rağmen bir önceki aydan daha çok çalışan, ekonomimizi büyütmek için emek harcayan tüm müteşebbislerimizi kutluyorum."