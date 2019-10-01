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Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Osmanlı'da Ekim ayına balıkların bol ve bereketli olmasından ötürü balık ayı deniyordu. Ekim ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini ve daha lezzetli olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Ekim ayında hangi balıklar yenir? İşte detaylar...

01 Ekim 2019 Salı 18:26
Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Osmanlı'da Ekim ayına balıkların bol ve bereketli olmasından ötürü balık ayı deniyordu. Ekim ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini ve daha lezzetli olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Ekim ayında hangi balıklar yenir? İşte detaylar...

Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Karadeniz’de beslenip yağlanan balıkların Marmara Denizi’ne geldiği dönem ekim ayına denk gelir. Bu nedenle ekimde lüfer lezzetlenir; palamut, barbunya, tekir ve istavrit yağlıdır. Ekim balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Pisi balığı özellikle bu ay en güzel zamanındadır. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun da en lezzetli zamanıdır.

Balığın sağlığa faydası nedir?

Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.

Depresyon belirtilerini hafifletir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 18:26
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