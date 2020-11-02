Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Her ayı açıklanan enflasyon rakamları için beklenen gün geldi. Yarın ekim ayının enflasyon oranları duyurulacak. Enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihi merak edenler sıklıkla Enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? diye soruşturuyor. Enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ile ilgili detaylar…

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon rakamları 3 Kasım tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

AA Finans, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü saat 10.00’da açıklanacak ekim ayı enflasyon oranlarına ilişkin beklenti anketi yapmıştı. Anket, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anketten elde edilen verilere göre, ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında bulunurken ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı tahmin ediliyor.